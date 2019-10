"Nu il vindem niciodata! Nici pentru 500 de milioane!". Guardiola si-a gasit noul MESSI si nu are de gand sa renunte la el pentru nimic 

Pep Guardiola a anuntat jucatorul care este indispensabil in lotul celor de la Manchester City.

Antrenorul celor de la City a declarat intr-un interviu acordat recent ca jucatorul de care nu s-ar lipsi vreodata din lotul echipei sale este tanarul Phil Foden. Mijlocasul in varsta de 19 ani, l-a impresionat pe spaniol si si-a asigurat locul in echipa mult timp de acum inainte.

Guardiola nu este dispus sa renunte la Foden nici daca primeste o oferta de 500 de milioane de euro pentru mijlocas. Are incredere in talentul si potentialul sau si il vede ca pe viitorul lui Manchester City, dupa plecarea lui David Silva.

"Singurul jucator care nu poate fi vandut, indiferent de situatie, este Phil Foden. A fost o greseala sa nu ii oferim un contract nou. Este singurul care nu poate pleca, nici macar pentru suma de 500 de milioane. Nu pleaca nicaieri. Cand spui Phil, spui City. Nu vom lua alt jucator pe pozitia lui. Cand va pleca David Silva, Foden va fi noul nostru "magician". Este unul de-ai nostri si va fi un geniu, unul dintre cei mai buni jucatori din Premier League", a spus Guardiola.

Phil Foden a crescut la Manchester City, debutand pentru echipa mare in anul 2017, la doar 17 ani intr-un meci impotriva celor de la Feyenoord Rotterdam. S-a remarcat in finala Cupei Mondiale U17, marcand doua goluri in poarta Spaniei si reusind sa primeasca titlul de golgheter al competitiei. In vara anului trecut a refuzat o oferta primita de la Real Madrid.

Jucatorul cotat in prezent la 30 de milioane de euro conform Transfermarkt, si-a prelungit contractul cu Manchester City pana in anul 2024.