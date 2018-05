Becali anunta ca ia cel putin 2 atacanti si 2 fundasi, dar nu mai arunca cu bani: "Nu mai am asa multi!" Suma maxima pe care o va da pentru un jucator

Pierderea campionatului in fata CFR-ului l-a determinat pe Gigi Becali sa aduca intariri la FCSB. Totusi, el nu va mai cheltui la fel de multi bani ca in vara trecuta, cand i-a luat, printre altii, pe Benzar, Coman si Nedelcu.

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Gigi Becali spune ca va aduce la FCSB cel putin doi atacanti si doi fundasi. Patronul proaspetei vicecampioane a Ligii I nu va mai cheltui, insa, la fel de multi bani. Acesta spune ca singurii bani pe care ii va folosi pentru transferuri sunt cei produsi de club. Becali nu vrea sa dea din buzunarul propriu niciun euro.

Becali a spus ca nu crede ca mai poate lua un jucator de la Viitorul, pentru ca nu mai este dispus sa plateasca intre doua si trei milioane de euro.

In acest moment, patronul FCSB pare deschis la transferuri pe sume mai apropiate de realitatea Ligii I, situate undeva la "sute de mii de euro".

"De Cicaldau nu am vorbit cu Gica (n.r cu Hagi). Cred ca e scump si nu mai am asa multi bani. O sa iau niste bani din Europa League, din drepturile pentru Liga I, deci in total vreo 6 milioane. Nu mai am asa multi bani de dat pe un singur jucator. Eu nu dau bani de la mine, dau din ce produce clubul", a spus Becali la Digi.