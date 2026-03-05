Stoperul camerunez, în vârstă de 29 de ani, atrage din nou atenția echipelor importante din Europa, deși trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Fundașul central legitimat la FCSB a absentat de pe gazon o mare parte a sezonului din cauza unor rupturi de ligamente la genunchi. Din acest motiv, jucătorul a bifat doar patru apariții în actuala stagiune, adunând 315 minute pe teren.

După ce belgienii de la KRC Genk s-au interesat de serviciile sale, pe fir a intrat o altă echipă de top, Olympique Lyon. Formația din Ligue 1 ar fi interesată să îl transfere pe camerunez, a cărui cotă de piață se ridică la 2,5 milioane de euro. Deși Joyskim Dawa are o clauză de reziliere de cinci milioane de euro, patronul campioanei este deschis la negocieri, mai ales că angajamentul fotbalistului cu echipa bucureșteană expiră pe 30 iunie 2027.

Reducere de preț la FCSB

Potrivit declarațiilor făcute de Gigi Becali la Fanatik, finanțatorul campioanei ar fi dispus să accepte o ofertă mult inferioară clauzei de reziliere pentru a perfecta mutarea în scurt timp. Acesta a transmis că așteaptă propuneri concrete.

„Nu am primit nimic. Nu știu, să facă o ofertă. Îl dau imediat, pe loc, cu trei milioane. Îl dau și cu două”, a spus Gigi Becal.