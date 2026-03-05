Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunțat prelungirea contractului pentru Florin Tănase, însă impresarul fotbalistului ezită să confirme mutarea pentru sezonul viitor.

Viitorul lui Florin Tănase la formația bucureșteană rămâne incert. Fotbalistul a revenit la echipă în 2024 cu o înțelegere clară că poate pleca în cazul unei oferte externe, însă a devenit rapid o piesă de bază în lipsa unor propuneri concrete.

Angajamentul jucătorului expiră la finalul acestui sezon. Finanțatorul i-a pus deja pe masă un act adițional pentru a nu pierde un fotbalist cheie. Ajuns la 31 de ani, „Tase” nu a oferit încă un răspuns definitiv, având în vedere că se află la o vârstă la care o plecare avantajoasă în străinătate ar reprezenta, probabil, o ultimă mare oportunitate financiară.

Reacția reprezentantului oficial

Impresarul Florin Vulturar a clarificat situația la Digisport, temperând așteptările setate de conducerea clubului privind semnarea imediată a actelor.

„Suntem în timpul campionatului acum, nu are rost să discutăm despre ceea ce se va întâmpla în vară. Cu siguranță o să fie o discuție între domnul Becali și Florin Tănase în vederea unei prelungiri. Nu putem discuta nimic în momentul de față”, a transmis agentul jucătorului.

Situația lui Florin Tănase se adaugă unui context general dificil pentru FCSB. Campioana en-titre a ratat play-off-ul Superligii și a părăsit devreme Cupa României. În aceste condiții, echipa riscă să se destrame în vară: contractul lui Vlad Chiricheș nu va fi prelungit, iar titulari precum Darius Olaru, Ștefan Târnovanu și Joyskim Dawa forțează transferuri în afara țării.