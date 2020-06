Becali a zis ca e FORTA NATURII, Vintila il baga titular! Pustiul trecut pe la Atletico, titular dupa ABANDONUL lui Planic!

Ovidiu Perianu a prins echipa de start la FCSB pentru meciul cu Gaz Metan!

Perianu a impresionat in perioada de pregatire, iar Becali a insistat ca el sa fie jucat in partidele oficiale. Patronul FCSB s-a declarat incantat de rezultatele obtinute de mijlocasul de 18 ani la testarile fizice post-pandemie. Desi e mijlocas central, Perianul ii ia locul in primul 11 lui Bogdan Planic in centrul apararii!

Inainte sa ajunga la FCSB, Perianu a trecut pe la Dinamo. Nascut la Barlad, Perioanu a facut parte si din lotul Academiei Atletico Madrid din Bucuresti.

"Dupa un an si jumatate la Barlad, antrenorul Costel Baicu, de la Husana Husi, i-a zis tatei sa ma duca la Dinamo, ca-s prea bun pentru Vaslui. Asa am ajuns in 2013 la Dinamo, unde am stat cateva luni. Apoi am mers la Academia Atletico Madrid din Bucuresti, iar in 2017 m-a luat FCSB, dupa ce m-a urmarit doi ani de zile", a dezvaluit Perianu pentru ziarul Vremea Noua din Vaslui.

Perianu mai are doua aparitii in echipa de seniori a FCSB, una in deplasarea cu Alashkert, din preliminariile Europa League, si una contra lui FC Voluntari, in campionat, cand a fost titular si a iesit la pauza.