Becali l-a cautat si vrea sa-l aduca inapoi! Revenire SURPRIZA la FCSB! "Da, am fost sunat!" Anuntul facut acum cateva momente

FCSB vrea sa aduca inapoi la echipa un jucator care si-a petrecut ultimele 2 sezoane imprumutat la alte formatii din Liga 1.

Este vorba despre Ovidiu Horsia, fotbalistul in varsta de 19 ani, care joaca in prezent la Poli Iasi. Mijlocasul a marturisit ca a fost contactat de reprezentantii lui FCSB, care l-au anuntat ca dupa ce acest sezon se va termina, el este asteptat sa revina la club.

Horsia a punctat ca nu este inca nimic concret si ca se concentreaza acum pe ceea ce are de facut la Iasi, incercand sa salveze echipa de la retrogradare. De altfel, tanarul mijlocas a impresionat in acest sezon cu evolutiile sale bune, motiv pentru care este dorit inapoi la FCSB.

El este unul dintre fotbalistii promitatori din Liga 1, Mihai Teja insistand pentru imprumutul lui la Iasi pe vremea cand o antrena pe Poli. Antrenorul insusi l-a sunat pe Gigi Becali pentru a-l ruga sa il trimita pe Horsia in Copou.

In actuala stagiune, mijlocasul a marcat de 5 ori si a dat doua pase de gol pentru Poli Iasi. In sezonul precedent, cand a fost imprumutat la Academica Clinceni, Ovidiu Horsia a inscris tot de 5 ori in 28 de meciuri.