Gigi Becali e de neoprit și când echipa câștigă! După returul cu Inter d'Escaldes de marți, scor 1-2, el și-a călcat mai mulți jucători în picioare, după cum sport.ro a arătat aici.

Sâmbătă, latifundiarul a revenit la sentimente mai bune față de fotbaliștii săi. De această dată, la Prima Sport, el a „dat din casă“ și a povestit, pe larg, ce a vorbit la telefon cu portarul Ștefan Târnovanu. Acesta fusese amenințat cu trecerea pe banca de rezerve, după înfrângerea din Andorra.

De remarcat că Gigi Becali a spus tot, la televizor, despre convorbirea sa telefonică, de la mijlocul săptămânii cu Târnovanu, în condițiile în care portarul de 25 de ani a încercat să „dribleze“ subiectul, după cum sport.ro a arătat aici.

„Băi, fii atent: ieși pe centrări!“

Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că dialogul său cu Târnovanu a pornit, într-adevăr, de la Tiktok! Apoi însă, discuția a ajuns și la probleme tehnico-tactice.

„Ai văzut Târnovanu cum a fost? I-am spus în felul următor: «Băi, în primul rând, iartă-mă, că probabil îți vede familia, mi-a zis MM că vede, dar îți spun un lucru. Eu n-am timp să vin la voi, tot ce vedeți în presă e ce vreau să vă transmit. Băi, în primul rând, am o rugăminte la tine: termină cu TikTok-ul! Treaba ta, dar o să vezi că TikTok-ul te va distruge. E invenție drăcească, să distrugă omul! Mi-au pus și mie TikTok, ca să văd, l-am băgat, o zi l-am ținut. Am stat de la ora 3 până la ora 5. Uite, băi, două ore am stat! Te captează. Mintea ta trebuie să fie la fotbal. Băi, fii atent ce-ți spun eu ție: vreau să ieși pe centrări, chiar dacă greșești, nu mă supăr pe tine. Ai doi metri! Portar mare, trebuie să ieși pe centrări! Ieși pe centrare și gata. Iei gol? Nu mă supăr, îți promit!Am înțeles că antrenorii îți spun ție: pasează stânga-dreapta. Dar eu îți spun să le spui la antrenori că nu te lasă Becali. Tu nu ești specialist cu piciorul! Tu dai bolte: ori dai la adversar, ori dai în out. De ce să dăm mingea la ei? Că dacă dai tare în față, se duce mingea pe atacantul nostru. Dacă dă cu capul, suntem noi cu fața, vine mingea la noi“, a explicat Becali.

Mihai Popescu, amenințat la pauza meciului cu Petrolul

În continuarea intervenției sale telefonice, la Prima Sport, Gigi Becali a dezvăluit și numele jucătorului care l-a enervat în partida cu Petrolul (1-0).

„I-am spus lui Mihai (n.r. – Mihai Stoica) la pauză: «Spune-i lui Popescu, dacă mai pierde o minge, îl schimb și nu mai vede titular în viața lui!»“, a povestit Becali cu trimitere la stoperul Mihai Popescu. Acesta a fost, totuși, integralist în partida de sâmbătă și a primit un cartonaș galben, în minutul 90+3.