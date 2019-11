BOMBA la FCSB: MM pregateste primul mare transfer dupa revenire! Cu ce jucator de nationala negociaza stelistii

Mihai Stoica lucreaza deja la transferurile pentru 2020.

Revenit in rolul de manager sportiv, MM crede ca revenirea lui Alex Chipciu la FCSB ar fi o solutie excelenta. Au inceput deja discutiile in legatura cu un imprumut al lui Chipciu in Liga 1, anunta Voetbal Belgie. Alex nu a prins niciun minut in acest sezon pentru Anderlecht.



Chipciu n-a fost in planurile echipei din Bruxelles nici campionatul trecut, pe care l-a petrecut sub forma de imprumut la Sparta Praga.

Chipciu, 30 de ani, a plecat la Anderlecht in 2016 in schimbul a 3 milioane de euro.