Finanțatorul campioanei României a fost prezent la Gala Fanatik, în cadrul căreia a primit premiul de ”omul anului”. Și Iftime a fost desemnat ”investitorul anului” tot în cadrul aceluiași eveniment.



Gigi Becali dezvăluie o discuție privată cu Iftime



Cei doi nu s-au întâlnit. Iftime a plecat imediat după ce și-a primit premiul pentru a vedea ”pe viu” meciul de la Botoșani, cu Rapid, dar nici așa nu a scăpat de ironiile lui Becali.



Într-o discuție privată, omul cu banii de la FC Botoșani i-ar fi spus lui Becali că tot FCSB va fi campioană și în acest sezon.



„El este băiat bun. Mi-a spus 'Domnule Becali, tot dumneavoastră o să ieșiți campion. Vă fac campion! Botoșaniul o să vă facă campion!', cum vorbește el repede așa. Că îi va bate pe adversarii noștri”, a spus Becali.



După 19 etape, Rapid rămâne lider în Superligă cu 39 de puncte, la două distanță de FC Botoșani, care ocupă locul doi. În următoarea etapă, moldovenii se vor deplasa la Mioveni pentru un alt meci dificil, cu FC Argeș, una dintre echipele din zona play-off-ului.



FCSB este pe locul zece, cu 25 de puncte, la trei distanță de zona play-off-ului, cu 11 etape înainte de finalul sezonului regulat.

