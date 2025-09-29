Alexandru Stoian, tânărul de 17 ani venit la FCSB de la Farul, a fost introdus pe teren în repriza secundă și a avut două faze importante, dar și o decizie care l-a scos din sărite pe Basarab Panduru.



Panduru: „Trebuia să pasezi, nu să dai în portar!”



La una dintre cele mai mari ocazii ale roș-albaștrilor, Stoian a preferat să șuteze din unghi, deși Juri Cisotti era liber în fața porții. Dur-Bozoancă a intervenit, iar Panduru a comentat tăios faza la Prima Sport.



„Dă gol, că o dregi, dar dă pasă! Nu ești apreciat că dai în portar, ești apreciat când marchezi sau pasezi decisiv. La faza aia, din prima pentru Cisotti! Dar el nu vrea să paseze nici aici, nici la cealaltă fază, când putea să-l servească pe Miculescu.



Nu poți juca așa fotbal, că te iau ceilalți la rost! La 17 ani, cu fizicul pe care-l are, dar fără pase, nu merge. Uite-i pe Miculescu și Cisotti cum cer mingea. Nu e ok să joci doar pentru tine”, a spus Panduru.



Chiar dacă l-a criticat, Panduru nu și-a ascuns simpatia pentru tânărul fotbalist: „Sunt fan Stoian, dar nu-mi place fotbalul pe care îl joacă doar pentru el. Trebuie să învețe să joace cu echipa. Are timp să o facă, e foarte tânăr, dar așa nu demonstrezi nimic”.

Gigi Becali, dezamăgit de Toma: „Schimbare”



Gigi Becali a taxat jocul slab făcut de Toma și l-a schimbat la pauză. În locul său a intrat Cisotti, iar mijlocașul italian a scos lovitura de la 11 metri, care s-a dovedit decisivă.

Patronul FCSB-ului a fost însă mulțumit de Alexandru Stoian, chiar dacă atacantul a ratat mai ocazii mari în duelul de pe Arena Națională.

„Toma are calitate. Numai că a început să fugă de joc. Să se ascundă de minge. Și dacă te ascunzi de minge, știți ce fac eu. Schimbare! (n.r. despre Stoian) Faptul că a dat aici, că a scăpat acolo, înseamnă că are tupeu, are încredere. Va juca Stoian de acum încolo. Îl bag în bandă pe el.”, a spus Gigi Becali, după victoria cu 1-0 în fața Oțelului.

FCSB a urcat pe locul 11 în urma victoriei de pe Arena Națională și a făcut zece puncte, în timp ce Oțelul se află pe locul zece și are 13 puncte.

