Ultima AROGANTA a Anamariei Prodan! "Cumpar orice si niciodata nu ma uit la pret!"

Anamaria Prodan a vorbit despre relatia pe care o are cu sotul ei, Laurentiu Reghecampf.

Ea a dezvaluit banii pe care cei doi ii au impreuna si a vorbit despre faptul ca si-ar dori o vacanta alaturi de el, dar profesiile pe care le au ce doi nu le permit acest lucru.

"Banii nostri sunt la comun. Suntem o familie. Eu i-am facut contractul lui Reghecampf, dar nu stiu exact cati bani castiga. Are prime, mai vine conducerea le mai da un ban. Eu niciodata n-am verificat conturile de la banca. Nu suport sa ma uit. Laur face absolut totul. Eu nu i-am verificat telefonul in viata asta, nu l-am verificat cu nimic.

"Eu nu traiesc pentru lume. Ci pentru mine si familia mea. Eu in 15 ani n-am avut nicio zi de vacanta. Ce ne cumparam noi sunt singurele bucurii pe care ni le putem face. Am stat acum doua luni la Dubai cu pandemia, dar Laurentiu a muncit. Eu cu el n-am mers in vacanta niciodata! Toti isi planifica concedii, noi n-avem niciodata.

E foarte rau, dar Laur ca antrenor are o saptamana de vacanta vara, apoi pleaca in cantonament. Iar eu mereu in perioada aia sunt cu transferurile. Apoi, iarna de Sarbatori sunt pe telefoanele si fac transferuri, copii mei abia gasesc momente sa vorbeasca cu mine. Cand se termina transferurile se termina si vacantele. Unde sa plecam?", a declarat Anamaria Prodan pentru GSP.

Impresarul roman spus ca isi cumpara tot ce doreste si nu se abtine de la nimic.

"Cumpar orice si niciodata nu ma uit la pret", recunoaste impresara. "Eu imi cumpar orice imi place si niciodata nu ma uit la pret. Dar nu ma intereseaza sa fiu imbracata din cap pana in picioare de la nu stiu ce firma de fite. Conteaza in primul rand sa imi placa ce-mi cumpar, sa ma simt bine in hainele respective si, bineinteles, sa imi stea si bine. Recunosc ca imi place sa fiu in trend cu moda de fiecare data. Ma rasfat cand am ocazia", a spus sotia lui Reghecampf.