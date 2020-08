Anamaria Prodan are planuri mari la Sibiu! "Normal obiectivul este playoff. Eu visez la mai mult"

Hermannstadt a reusit sa ramana in Liga 1 cu Ruben Albes pe banca, iar acum este una dintre cele mai active echipe din Romania pe piata transferurilor.

Claudiu Belu, Adrian Scarlatache si Luca Florica au fost transferurile anuntate zilele trecute, iar astazi sibienii au oficializat mutarea lui Fabio Fortes.

Noul finantator de la Hermannstadt are planuri mari cu echipa si viseaza ca la anul sa prinda un loc de playoff. De asemenea, ea vrea sa investesca intr-un centru de copii si juniori.

"Normal obiectivul este playoff. Eu visez la mai mult. Dar sa dea Dumnezeu ca anul asta echipa sa ajunga in play off si sa inconstruim ceva frumos si sanatos. Am facut o colaborare cu scoala de fotbal a domnului Zababaleanu. Incercam sa fim ok si pe parte de echipa, cu echipa a doua. Acesti juniori trebuie sa joace in Liga 3. La Sibiu trebuie construit pentru ca doamna primar este alaturi de fotbal, ajuta foarte tare si atunci ai posibilitatea sa construiesti la nivel de copii si juniori", a spus Anamaria Prodan pentru PRO X.