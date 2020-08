Anamaria Prodan este sceptica fata de noua conducere a lui Dinamo! "Daca nu ai 10 milioane acum, doar prelungesti agonia"

Dinamo a fost cumparat de un grup de investitori spanioli.

Ibericii condusi de Pablo Cortacero au luat deja primele decizii la club, iar pana la gasirea unui nou antrenor i-au prelungit contractul lui Gigi Multescu.

Anmaria Prodan, finantatorul de la Sibiu, considera ca este greu sa administrezi un club ca Dinamo. De asemenea, impresarul roman a declarat ca nu a auzit de noii actionari din Stefan cel Mare.

"Este o perioada grea si exact cum spunea si Borcea, daca cei care au venit nu au bani, este dezastru, este chiar dezastrul. Negoita a facut un pas inapoi exact la timpul potrivit. Acest club nu a murit pana la urma in mainile lui Ionut Negoita.

Nu am habar despre spanioli. Si eu am intrebat de ei, nu ii cunoaste nimeni din anturajul meu din fotbal. Dar poate sunt oameni care au stat foarte discreti, nu s-au afisat. Si sunt niste patroni discreti care vor putea tine acest club. E foarte greu sa ai un club ca Dinamo. Eu am stat asa si m-am gandit, daca nu ai 10 milioane acum, doar prelungesti agonia" a spus Anamaria Prodan pentru PRO X.