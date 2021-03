Balint l-a DESFIINTAT pe Becali dupa schimbarea lui Istrate: "Trebuie sa fii antrenor la Arici Pogonici, n-ai cum sa faci asta! Sa-si rupa carnetul de antrenor!"

Gabi Balint nu intelege decizia inlocuirii lui Gabriel Istrate in minutul 83 al meciului de la Arad, la doar 38 de minute dupa ce a fost trimis in teren.

Balint critica dur posibilitatea ca Istrate sa fi fost schimbat fara sa fie accidentat. Pustiul de 18 ani si-a facut simtita prezenta pe gazon. Si-a creat doua ocazii importante de a marca.

"Cred ca e o chestie medicala pentru ca nu pot sa concep... Sa bagi un jucator care iti aduce un plus in echipa, in atac, tu ai un jucator in plus si schimbi ca sa bagi mijlocas defensiv. Trebuie sa fii antrenor la pitici, la Arici Pogonici. N-ai cum sa faci chestia asta. Mai ales ca e un jucator de 18 ani, un jucator care a intrat bine... Daca iti intra prost, da, dar a intrat chiar bine, se vedea ca FCSB are un varf, acolo, era si Tanase mai in spate. Daca nu e accidentat Istrate, sa-si rupa carnetul de antrenor cine a facut asta", a spus Balint la Digisport.