Radu Dragusin, pregatit se joace alaturi de Perianu si Baiaram! Anuntul impresarului

Radu Dragusin este unul dintre cei mai importanti jucatori romani ai momentului, dupa ce a fost chemat in lotul primei echipe a lui Juventus.

Fundasul in varsta de 19 ani va semna prelungirea contractului pe 5 ani cu Juve si va incasa in salariu considerabil pentru varsta pe care o are. Chiar daca uneori joaca alturi de Ronaldo Dybala si Chiellini, el nu isi uita datoria pentru tara natala.

FRF l-a solicitat pentru pentru un meci amical cu Serbia, pe 10 martie, iar fundasul roman nu a stat pe ganduri. Chiar daca a debutat la U21, iar mai multe voci au spus ca Mirel il doreste la echipa, Radu Dragusin este gata sa joace la U19.

"Pentru Radu, orice convocare, la orice varsta, inseamna totul. Nu refuza nicio convocare. A fost si la Under 23 la Juventus, dupa ce jucase la prima echipa. Un meci a fost declarat omul meciului, iar in altul a dat si gol. El raspunde la fel pentru orice lot unde este chemat", a spus Florin Manea, impresarul jucatorui, la Radio Gold FM.

Inca nu este clar daca meciul contra Serbiei se va juca, avand in vedere ca UEFA a amanat turneu final U19, care urma sa aiba loc in Romania din cauza pandemiei de coronavirus. De asemenea, ramane de vazut daca Juventus il va lasa sa vina la reunire, deoarece data nu este pusa in calendarul FIFA. Chiar si asa, Dragusin ar fi revenit in tara pentru actiunea nationalei U19 in jurul datei de 22 martie, dar acum si reunirea respectiva este pusa sub semnul intrebarii.