Aventura lui Keșeru la FCSB se încheie aici!? Anunțul făcut de Gigi Becali

Deși mai are contract cu FCSB până la finalul sezonului, se pare că aventura atacantului în tricoul „roș-albastru” s-a încheiat la meciului cu FCU Craiova, scor 2-2, deoarece Gigi Becali l-a exclus din lot și nu mai are de gând să apeleze la serviciile sale.

„Nu știu dacă va reveni în lot. Dar dacă nu mai joacă, nu-l mai bagăm, ce rost are? Am vorbit cu el și i-am zis că obligația mea e să-i dau ce i-am promis. Plus că îl avem pe Ianis, care e șarpe”, a afirmat Becali la PRO X, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

5 goluri a marcat Claudiu Keseru în cele 15 meciuri disputate pentru FCSB în Liga 1, în acest sezon.

Becali vrea să scape de salariul uriaș al lui Keseru

Deși a fost de acord ca atacantul să rămână la FCSB, deoarece acesta nu mai putea juca pentru altă echipă în acest sezon, el evoluând deja pentru două cluburi, Becali susține acum că și-ar dori ca acesta să plece de la echipă, pentru a scăpa de salariul său.

„Am și specificat că scap de salariul lui, nu de el. Dacă uiți noțiunea sutelor de mii ajungi în faliment. Eu știu noțiunea și la 10.000 de euro. Nu sunt zgârcit, dar știu ce înseamnă 10.000 de euro.

Părerea mea că nu o să mai poți 2-3 ani. Poți la Târgoviște, dar nu la noi. Te-am înjurat vreodată? Nu ți-am dat banii. Că 'Nea Gigi, vrea să joc, că am milioane de euro în cont'.

Eu vreau să joace Ianis, mă, că vreau să iau bani pe el. Dacă aveam 6 puncte avans puteam să joc cu tine, dar eu nu sunt sigur de campionat. Deci, eu trebuie să merg pe pista doi: jucători de vânzare. Nu e atât de ușor la fotbal”, a declarat Gigi Becali, la DigiSport - mai multe detalii AICI.