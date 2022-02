Cum a reacționat Claudiu Keșeru când a aflat că nu face parte din lotul pentru meciul cu FCSB. Pintilii a dezvăluit tot

Pentru partida cu ultima clasată din Liga 1, Claudiu Keșeru nu a făcut parte din lot. Fotbalistul a intrat în dizgrația patronului de la FCSB, după discursul manifest al acestuia de la finalul meciului cu FCU Craiova, scor 2-2, când a susținut că „ar avea multe de spus”.

În cadrul conferinței de presă care a avut loc după meci, Mihai Pintilii a dezvăluit discuția pe care a avut-o cu Claudiu Keșeru și cum a reacționat acesta la aflarea veștii.

"N-a prins lotul. Punct. Ce pot să zic mai mult? Asta nu știu. A primit foaia cu lotul, am pus-o pe grup la băieți și n-a fost în cei 20. Am vorbit cu el și i-am și zic că nu e în lot. Mi-a zis 'ok, ne vedem mâine dimineață la antrenament'. Simplu.

Astea sunt momentele din carieră, poți să fii și în afara lotului, și accidentat, treci prin toate situațiile. Important este cum gestionezi. El știe ce are de făcut. Are 35 de ani, e jucător profesionist, n-are cum, trebuie să știe", a exlplicat Pintilii.

Ce a declarat Claudiu Keșeru după meciul cu FCU Craiova

"Aș avea multe de spus, dar prefer să tac, pentru că tăcerea e de aur, nu vreau să fac un caz personal. Eu îmi văd de treaba mea, sunt profesionist, știam la ce mă înham și-mi voi duce contractul la final, cu entuziasm, merg mai departe.

Am trecut prin mai multe stări citind toate delclarațiile, nu vreau să comentez, avem mulți jucători tineri în echipă și nu vreau să-i influențez negativ. Dacă mă voi hotârî să vorbesc, o voi face la finalul campionatul sau în privat.

E o cursă de durată în care se vor vedea nervii (n.r. - referitor la lupta cu CFR Cluj, liderul campionatului). Se vede luminița de la capătul tunelului", a declarat Claudiu Keșeru, la finalul partidei de pe Arena Națională.