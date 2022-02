Gigi Becali și-a găsit fundaș central! Fotbalistul din Liga 1 care ar putea semna cu „roș-albaștrii”

Patronul vicecampioanei se află în negocieri avansate cu Paul Iacob, fundașul central al celor de la Chindia Târgoviște, care a intrat în ultimele șase luni de contract.

Dacă se va înțelege cu Becali, Iacob se va alătura lotului pregătit de Toni Petrea în vară, a anunțat Radu Naum la Digi Sport.

900.000 de euro este cota lui Paul Iacob, potrivit transfermarkt.com.

26 de meciuri a jucat în acest sezon Paul Iacob pentru Chindia (23 în campionat și 3 în Cupa României).

MM Stoica a confirmat că FCSB are nevoie de un fundaș central

FCSB are nevoie de întăriri în centrul defensivei, este de părere MM Stoica, acolo unde în momentul de față nu se poate baza decât pe trei jucători: Vinicius, Miron și Cristea.

„Poate că ne-ar trebui un fundaș central în perspectiva faptului că a plecat Haruț, iar Vinicius are 37 de ani. Am rămas doar cu Miron și Cristea. Sunt trei și ar trebui să fie patru. Dar îl avem pe Ovidiu Popescu (mijlocaș defensiv, folosit uneori și ca fundaș), săracul”, a declarat Mihai Stoica la Telekom Sport - mai multe detalii AICI.