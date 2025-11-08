Finanțatorul din Bănie și-a lăudat echipa, folosind un termen neașteptat pentru a descrie forța noilor săi jucători: "animale".



Rotaru a subliniat că stilul de joc dur, la limita regulamentului, este exact ceea ce-și dorește de la echipa sa, punând agresivitatea mai presus de orice altă calitate.



"A fost un meci agresiv, exact cum îmi place mie. Iubesc agresivitatea în jocul de fotbal. Cred că e mai importantă decât calitatea tehnică, asta e teoria mea", a spus Rotaru, potrivit sptfm.ro.



"Nsimba, Assad, Romanchuk, Isenko sau Badelj sunt monștri"



Succesul din Austria i-a dat ocazia patronului să valideze campania de transferuri din vară. Rotaru a explicat că ținta principală a fost aducerea unor jucători impunători din punct de vedere fizic, capabili să se lupte de la egal la egal cu adversarii puternici din Europa.



"Avem şi noi 'animalele' noastre", s-a mândrit acesta. "Nsimba, Assad, Romanchuk, Isenko sau Badelj sunt monştri, extraordinar de bine construiţi. Avem o echipă cu talie şi agresivă".



Patronul oltenilor a dezvăluit că aceasta a fost strategia clubului pentru noul sezon, să transfere fotbaliști puternici: "Noi am schimbat construcţia echipei în vară. Prin campania de transferuri, noi asta am ţintit. Fără forţă şi talie e greu să te baţi în Europa. Dacă te ia pe sus, stai acasă, n-ai ce să faci".

