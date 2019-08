"Avem jucatori mai buni decat majoritatea echipelor din Liga 1, dar nu e de ajuns!" Narcis Raducan, atac la perlele lui Becali! Ce spune de retragerea lui Pintilii: "Daca asta e decizia lui, asta e"

FCSB a pierdut returul cu Guimaraes si a ratat califacarea in grupele Europa League.

Ros-albastrii au ratat califcarea in grupele Europa League si continua sezonul dezastruos. In campionat se afla pe locul 14 dupa 7 etape, iar urmatoarele trei meciuri le vor disputa in compania celor de la Viitorul, Craiova si CFR. Narcis Raducan a vorbit despre situatia celor de la FCSB si spune ca nu este suficient ca formatia antrenata de Bogdan Vintila sa arate bine doar pe hartie.

"Sunt suparat. In prima instanta, cred ca s-a vazut o diferenta de valoarea, de forta fizica. Daca luam 10 dueluri, 7 le castigau. Baietii au alergat, erau concentrati. Dar la nivelul asta trebuie mai mult. Am intalnit o echipa buna. Eu zic ca e corecta victoria lor. Sa recunoastem, peste 25 de suturi la poarta, nu cred ca putem pune la indoiala diferenta.

Ei in minutul 2 au scapat singuri cu portarul. Efectiv, ne-au determinat sa jucam asa. In perioada urmatoare, echipa trebuie sa creasca fizic. Va trebuie ca antrenorul sa puna o anumita strategie. Pentru Europa League cred ca nu a fost de ajuns. Avem jucatori mai buni decat majoritatea echipelor din Liga 1. Trebuie sa si demonstram, nu este de ajuns sa aratam bine pe Transfermarkt", a spus Narcis Raducan la Digi.

Narcis: "A spus asa la nervi"



Narcis Raducan a comentat si reactia lui Pintilii care are de gand sa renunte la fotbal. Accidentat de mai multe ori in ultimul an si jumatate, Pintilii a tinut sa revina pentru a-si ajuta echipa. E insa departe de cea mai buna forma fizica.

"Am vazut, era suparat. La suparare se spun multe. Eu nu as lua-o in serios si sunt convins ca nu a spus-o in serios. Era frustrant pentru ei ca isi doreau si nu puteau. Pnintilii venea dupa o accidentare. In conditii fizice foarte bune, Pintilii mai poate juca in campionat fara probleme. Dar daca asta este decizia lui, asta e", a mai adaugat Narcis.