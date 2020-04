"Avem banii stransi!" Asociatia DDB poate salva Dinamo, insa nu poate cumpara clubul de la Negoita

"Doar Dinamo Bucuresti" este gata sa plateasca licenta pentru clubul alb rosu.

Ionut Negoita va purta discutii cu reprezentantii "Doar Dinamo Bucuresti", cei care si-au manifestat interesul pentru a plati licenta clubului si de a cumpara partea care ii apartine finantatorului.

Reprezentantii DDB vor sa ii puna o oferta pe masa lui Negoita care consta in plata licentei, dar si ca Negoita sa ramana actionar majoritar pentru o perioada de timp, pana cand or gasi un alt om de afaceri care sa investeasca in club, conform GSP.

"Daca domnul Negoita va accepta propunerea noastra, imediat achitam ceea ce e de achitat pentru a obtine licenta. Avem banii stransi. Ii vom cere sa mai stea o perioada, sa ne mai dea timp pentru a gasi o solutie realista pentru a conduce clubul. Nu ne aruncam cu capul inainte, suntem perfect constienti de cat putem acum si nu vrem sa facem mai mult rau decat bine.", a spus unul din fanii care apartine DDB.

Cel mai probabil, cele doua parti se vor intalni azi pentru a discuta. Fanii din DDB au deja mai mult de 10% din actiunile clubului Dinamo, dupa ce au contribuit la plata salariilor cu 210 mii de euro in 2019.

Acestia dispun de inca 135 de mii de euro, bani cu care ar fi dispusi sa plateasca pentru obtinerea licentei.