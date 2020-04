Deian Sorescu il ataca pe Ionut Negoita: "Nu e normal, dar nu avem ce face!" Ce spune jucatorul devenit 'moneda de schimb' pentru salvarea lui Dinamo

Mijlocasul lui Dinamo a vorbit despre situatia clubului.

Deian Sorescu a oferit un interviu pentru ProSport in care a vorbit despre pregatirea pe care o face in izolare pentru a fi in forma in momentul in care sezonul va fi reluat.

Mijlocasul "cainilor" l-a atacat pe Ionut Negoita si le-a multumit suporterilor pentru implicare in incercarea de a salva clubul.

"Ma pregatesc cum pot. Caut sa gasesc zone in care sa ma antrenez, ori in curte, ori pe un teren din sat. Va trebui sa facem o pregatire buna inainte sa incepem, am doar 700 de grame in plus, m-am cantarit deja. Vor fi multe accidentari daca nu ne pregatim cum trebuie. Vom putea juca din 3 in 3 zile.

Eu sunt jucatorul lui Dinamo, ii respect pe toti. Le multumesc suporterilor pentru eforturile pe care le fac, ce fac ei e uimitor. Cred ca cea mai buna solutie este sa cada toti de acord pentru a salva Dinamo. Nu e normal sa ni se taie salariile, insa nu avem ce face", a declarat Deian Sorescu pentru ProSport.