FC Argeș Pitești a pierdut toate meciurile din play-off, cu CSU Craiova (0-2), FCSB (2-3), CFR Cluj (0-2) și FCV Farul (0-2), dar președintele Jean Vlădoiu spune că experiența câștigată prin meciuri împotriva celor mai importante cluburi din Liga 1 este uriașă.

După începutul slab în cea de-a doua parte a campionatului, piteștenii au ca obiectiv să ajungă în finala Cupei României, iar conducerea și staff-ul tehnic au început deja pregătirea sezonului următor, în care vor să facă o figură cel puțin la fel de frumoasă ca în această stagiune.

Jean Vlădoiu, despre cel mai bun meci jucat în playoff

"Pentru noi este o onoare, o realizare, să ajungem din nou în topul campionatului. În sezonul regulat am mai câștigat împotriva unora dintre adversarele din play-off, dar acum am avut și ghinion. Împotriva Craiovei am încercat să jucăm, dar am rămas în 10 oameni, am primit cele două goluri în inferioritate.

A urmat un meci bun cu FCSB, pe care l-am pierdut în ultima fază. A fost cel mai bun meci al nostru din play-off, am avut determinare, agresivitate, tot ce îmi doresc să văd la fiecare meci de la echipa mea. A urmat meciul cu CFR Cluj, unde e foarte greu să iei puncte, dar am încrecat, deși am rămas iarăși în 10 oameni, cu o eliminare gratuită a lui Tofan, după părerea mea. Al doilea gol l-am luat în minutul 85.

Meciul cu Craiova a fost programat foarte repede, nu am avut timp să ne revenim. A urmat un meci foarte bun împotriva celor de la FCSB, la Cluj am jucat bine, dar nu am mai avut prospețime și agresivitate. Suntem dezamăgiți că nu am reușit mai mult împotriva Farului, dar am avut cinci titulari absenți, unii suspendați după cartonașe roșii și alții fiind accidentați. La Pitești, se cunoaște când nu joacă unul sau doi jucători, darămite cinci! E foarte greu să înlocuim cinci titulari, jumătate de echipă.

Ăsta e nivelul deocamdată, trebuie să fim cu picioarele pe pământ. Când am avut echipa completă, am bătut Craiova, Voluntari, Farul, Botoșani... Văzând și meciurile următoare ale celor de la CFR Cluj, FCSB și Craiova, la ce nivel sunt și cum joacă, nu am cum să fiu dezamăgit. Eu mă bucur pentru ceea ce s-a realizat la Pitești, în acest sezon.

Mai avem oportunitatea jucării semifinalei Cupei României și sperăm să câștigăm confruntarea cu FC Voluntari, un adversar foarte bun, și să ajungem în finală, după o pauză de 57 de ani. Obiectivul realist pentru noi, e să ajungem în finala Cupei României și să luăm cât mai multe puncte din meciurile de campionat, pentru a urca în clasament.

Clasarea bună aduce și mai mulți bani la club, cu aportul lui Andrei Prepeliță, al staff-ului și al fotbaliștilor. Participarea în play-off este o experiență foarte bună pentru noi, vedem la ce nivel suntem. Ne dorim să mai aducem jucători valoroși. Nu am mai avut emoția retrogradării, am lăsat în urma noastră cluburi importante, cu stadioane noi și galerii mari, care au investit masiv, precum Rapid, Sepsi sau UTA. Știu ce investiții s-au făcut la aceste cluburi și pentru noi este o mare realizare că am intrat în play-off, în detrimentul lor.

Acum pregătim strategia pentru sezonul următor. Vin mai mulți bani din drepturile tv, iar domnul Gentea ne-a transmis că vom avea mai mulți sponsori, cred că se va mări bugetul. Oful meu de o lună și ceva este să prelungim contractele antrenorilor, al lui Andrei Prepeliță și ale celor din staff. Vrem să mai aducem câțiva jucători, să avem toate posturile acoperite foarte bine, în cazul în care vom avea absențe. Am alcătuit o listă cu Andrei Prepeliță, atât tineri, cât cu experiență. Și din România, și din străinătate.

Domnul Gentea se întoarce astăzi de la Londra și vrem să avem o discuție cu dânsul, să avem acordul dânsului pentru a începe să negociem cu jucătorii doriți. Am avut un nucleu de 12-13 jucători care au dus greul, vrem să mărim acest nucleu ca să nu avem fluctuații de formă, dacă lipsesc doi-trei jucători importanți. A fost o surpriză pentru mulți că am prins play-off-ul, dar avem o obligație față de suporteri și de oamenii care finanțează echipa să continuăm la fel, dacă nu mai bine, în sezoanele următoare", a spus Vlădoiu, pentru Sport.ro.

