Este a două evoluție slabă a băieților lui Andrei Prepeliță, după partida dezastruoasă făcută cu CFR Cluj, meci pierdut tot cu 2-0.

Ultimele două evoluții ale piteștenilor i-au făcut pe suporterii lui FCSB să se revolte, acuzându-i pe cei de la FC Argeș că fac jocurile CFR-ului, deoarece joacă bine doar în partidele cu vicecampioana României.

Vlădoiu: „O aberație!”

„O aberație! Cât timp voi mai sta eu la Pitești, nu știu știu cât o să mai stau la FC Argeș, însă cât o să mai fiu aici, FC Argeș își va juca pe viață și pe moarte meciurile, așa cum am făcut și aseară. Ba eu cred că am jucat mai bine CFR decât am jucat aseară.

Sezonul trecut, când am venit la FC Argeș, am luat cinci de la CFR.

Piedem pentru că nu avem mereu aceeași determinare și dorință pe care am avut-o în meciul cu FCSB și pe care eu aș vrea să o văf mereu la echipă”, Jean Vlădoiu la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

FC Argeş a pierdut toate meciurile din play-off. Piteștenii ocupă ultimul locu în clasamentul playoff-ului, cu 24 puncte.