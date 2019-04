Comisiile au judecat si s-a amanat! IAR! Informatii de ultima ora din ANCHETA ceruta de Craiova pentru un posibil BLAT la Astra - FCSB

Comisia FRF n-au luat nici azi o decizie in urma plangerii facute de Craiova dupa Astra 0-2 FCSB. E a doua amanare a cazului. Comisia il va analiza din nou pe 16 aprilie.

Atat Astra, cat si FCSB sunt convinse ca nu se poate lasa cu depunctare.

Presedintele Astrei, Dani Coman, spunea acum o saptamana ca membrilor comisiei le-a venit sa rada cand au vazut cazul pe ordinea de zi.

"S-a judecat la FRF si s-a dat o amanare. Toata lumea a ras. Si cei de la Comisie si toti au ras! Sper sa nu mai avem nevoie de imprumuturi de la Gigi Becali. Saptamana trecuta s-au platit cateva sute de mii de euro pentru a fi luata licenta. Primele sunt la zi, un salariu restant s-a dat. O sa acoperim toate datoriile. Cred ca prin ceea ce am facut am aratat ca facem eforturi ca lucrurile sa mearga bine in continuare", a spus Dani Coman la PRO X.