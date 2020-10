"Au fost niste intrari dure, cu cotul, dar le-am facut fata. In loc sa joace, dinamovistii cautau sa evite!" Ce spune Tanase dupa ce a decis derby-ul

Tanase crede ca victoria din derby e meritata pentru FCSB.

Capitanul stelistilor a marcat de doua ori in fata marii rivale. Tanase vorbeste despre cat de grea a fost perioada prin care a trecut din cauza infectarii cu noul coronavirus si spune ca nu intelege cum a reusit sa ramana in teren 90 de minute.

"A fost un meci foarte greu, pot spune ca noi ni l-am facut greu, dar sunt foarte bucuros pentru cele trei puncte. Sa nu uitam ca noi am trecut prin cea mai grea perioada, am stat in izolare, virus, simptome, a fost destul de greu. Astazi cred ca sunt trei puncte foarte, foarte importante. Nu ne-am retras dupa goluri, Dinamo ne-a dat gol dintr-un penalty si dintr-o deviere.

Nu ne-am retras, tocmai ca am fost foarte multi in atac, iar ei ne prindeau pe contraatac. Sincer, nu stiu cum am rezistat 90 de minute in teren, din minutul 60 mi s-au pus crampe, am strans din dinti pana la final. Am fost agresiv cat timp cat am putut fi, dupa aceea nu am mai putut fizic. Au fost niste intrari urate cu cotul, dar noi le-am tinut piept. Ei, in loc sa joace, cautau sa evite", a spus Tanase la Digisport.

Aflat pe lista B pentru meciurile cu Islanda, Norvegia si Austria (toate LIVE in octombrie la PRO TV), Tanase a avut un raspuns simpatic atunci cand a fost intrebat daca spera sa intre si el in lotul lui Radoi: "Nu sper sa ajung la nationala, asta pentru ca nu doresc raul niciunui fotbalist. Sper sa fie toti sanatosi si sa faca un meci mare in Islanda. Daca ar fi nevoie, as gasi energie pentru echipa nationala".