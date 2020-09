"Au crezut ca intram pe teren si castigam cu tricoul pus pe noi!" Contra, car de NERVI dupa infrangerea cu UTA! Ce le-a reprosat fotbalistilor sai

Dinamo a pierdut pe teren propriu cu UTA Arad, 1-1, echipa care obtine prima victorie din Liga 1.

'Cainii' nu au reusit sa se impuna nici de aceasta data in Stefan cel Mare, in ciuda faptului ca veneau dupa victoria cu Gaz Metan. Cosmin Contra acuza starea de relaxare a jucatorilor sai, carora le-a reprosat ca nu au fost seriosi pe parcursul partidei.

"Felicitari UTEI pentru cele 3 puncte, cred ca daca nu tratezi fotbalul cu seriozitate si intri relaxat pe teren si permiti anumite lucruri unei echipe ca UTA.

Cred ca am dominat prima repriza, pana la faza penalty-ului pe care l-am facut cadou. Nu am avut seriozitatea sa tratam fazele din ultimii 20 de metri cum trebuie.

E o palma, am crezut ca intram pe teren si defilam cu UTA, le-am atras atentia toata saptamana. Sunt principalul vinovat pentru ca nu am ajuns la jucatori.

Vom stabili anumite lucruri, nu putem continua asa, sa ne pierdem luciditatea. Mai ales dupa primirea golului in prima repriza, nu am avut luciditate. Trebuia sa aducem jocul pe margine, nu am reusit din pacate.

S-au relaxat, au crezut ca dupa o victorie, intram pe teren si castigam cu tricoul pus pe noi.

La un derby nu cred ca jucatorii au nevoie de motivare, din punctul asta de vedere, in ambele tabere. Nu trebuie sa motivezi jucatorii pentru meciul asa.

Mai avem mult de lucru, nu au de ce sa fie disperati investitorii, e un proiect nou, grupul e puternic dar mai avem de lucru, am spus si dupa meciul de la Medias. Astazi s-au vazut ce lucruri trebuie sa imbunatatim", a spus Cosmin Contra la finalul meciului.