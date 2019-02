Greseala care il poate costa pe Becali al 4-lea TITLU la rand! Acesta este COSMARUL lui Teja: de 9 ani nu s-a mai intamplat asta

FCSB este la 6 puncte in spatele liderului CFR Cluj.

Mihai Teja a preluat-o pe FCSB la sfarsitul lui 2018 iar in pauza de iarna au fost adusi 3 jucatori: Matei, Stoian si Hora. Toti jucatori pentru faza ofensiva, capitol la care FCSB este deja numarul 1 in Liga 1 cu 41 de goluri in 22 de etape, cu 4 mai multe decat Universitatea Craiova, echipa aflata pe locul 2!

Teja a preluat-o echipa de la Nicolae Dica cu un punct vulnerabil care a fost vizibil si in prima partida din 2019, 1-1 cu Dunarea Calarasi: apararea! FCSB are 25 de goluri primite in 22 de meciuri! Este cel mai mare numar de goluri primit de FCSB in acest punct al sezonului in ultimii 8 ani! Sezonul trecut, FCSB a primit 18 goluri in cele 26 de etape din sezonul trecut, in urma cu 2 sezoane a primit 22 de goluri, in urma cu 3 sezoane primise 25, insa dupa 26 de partide! Ultima data cand FCSB a avut mai multe de 1 gol primit pe meci ca medie a fost in sezonul 2009/2010 cand echipa primea 36 de goluri in 34 de etape si termina pe locul 4 in clasament.

Gigi Becali a anuntat saptamana aceasta ca vrea sa aduca intariri pentru aparare dupa ce l-a criticat dur pe Bogdan Planici dupa primul meci. Alex Pascanu ar urma sa vina imprumut pana in vara de la Leicester iar FCSB incearca sa-l aduca si pe Iulian Cristea, jucator care a semnat deja un contract valabil incepand cu vara viitoare.

VEZI SI:



**Cati bani ii cere Dinamo lui Gigi Becali in schimbul italianului Montini

Aboneaza-te AICI la canalul nostru de YouTube