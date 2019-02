"E fratele meu! Toata lumea fuge, el s-a predat!" Reactia lui Victor Becali dupa condamnarea lui Borcea: PROMISIUNEA pe care i-a facut-o

Cristi Borcea s-a intors la inchisoare.

Cristi Borcea a fost condamnat la 5 ani de inchisoare de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul retrocedarii plajelor din Mamaia. Borcea are la dispozitie 24 de ore sa se predea.

Afaceristul fusese eliberat conditionat in "Dosarul Transferurilor", insa va fi nevoit sa se intaorca din nou in spatele gratiilor. Dragos Savulescu, fost actionar la Dinamo, are si el o sentinta definitiva de 5 ani si jumatate. Alti doi oameni de afaceri au mai primit condamnari in acest dosar: Radu Mazare (9 ani) si Nicusor Constantinescu (5 ani).

Dupa anuntul condamnarii lui Borcea, Victor Becali a marturisit ca a fost joi seara la fostul actionar de la Dinamo.

"Ca prieten imi pare foarte rau, ce pozitie pot sa am, am fost la el si aseara, imi pare rau. Eu, din ce stiu nu era foarte implicat in povestea asta, ca dovada ca a fost si achitat in prima instanta. Cumparase printr-un imputernicit niste lucruri pe care le-a si vandut inapoi, niste actiuni, stiu povestea asta, dar nu ai ce sa faci, este o hotarare a instantei, nu ai ce face, asta am facut si eu asta a facut si el. Cum putea sa fie cand esti achitat in fond si primesti 5 ani, la contopire vor fi nu 5, 6 ani, cum poti sa fi decat daramat, trebuie sa ii nasca sotia, copiii, cum poti sa fi intr-o asemenea... Eu am trecut prin astea si stiu ce inseamna. Nu va doresc sa treceti prin momentele astea, dar sa stai atatia ani in procese cum a fost Dragomir, sa stai, om in varsta, copii, nepoti, familie, ca nu esti implicat doar tu, este si familia si apoi a fost achitat. Foarte bine ca a fost achitat, slava Domnului, dar sa stai cu chestia asta zi si noapte, nu pot sa inteleg cum se poate, Dumnezeu sa inteleaga", a declarat Victor Becali pentru Mediafax.

Fostul impresar a apreciat ca, spre deosebire de altii, Cristian Borcea nu a fugit din tara, ci s-a predat.

"Lui Mazare i-au dat 4 ani in prima instanta, lui Gica Popescu nu putea sa ii dea 4 ani in prima instanta, nu putea sa ii dea 4 ani cu suspendare in prima instanta pentru ca încurcau socotelile si candida. Mi-e greu sa inteleg. O sa merg la Cristi Borcea, este prietenul meu, eu nu pot sa ma dezic de Borcea niciodata, este prietenul meu, este ca fratele meu si cand o sa pot o sa ma duc la el sau ce pot sa fac pentru el, o sa fiu aproape de el si de familia lui asa, ca prieten, ca in rest nu are nevoie de nimic, are tot ce ii trebuie. Este o perioada grea, la inceput este o perioadă destul de grea, dar asta este ce poti sa faci, nu am fugit, nu fugim, nu fuge, nu, toata lumea fuge se ascunde, s-a predat. Altii nu s-au predat, fug, stau si castiga si procese, asta-i viata", a mai spus Victor Becali.