PANTERA NEAGRA la Steaua?! Jucatorul care RUPE PLASELE in B poate veni direct pentru Champions League

Mediop Ndiaye (26 de ani), fotbalistul Ripensiei si unul dintre golgheterii Ligii a 2-a, este una dintre surprizele placute ale acestei editii de campionat.

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro

Senegalezul Ripensiei are o poveste interesanta. El a jucat in tara natala la echipa Olimpique De Saint Louis si a venit in urma cu 5 ani in Romania, pentru a semna un contract cu ACS Berceni, care evolua atunci in Liga a 2-a, dar a ramas cu ochii in soare pentru ca, in 2013, gruparea ilfioveana avea mari probleme financiare. A mers sa viziteze un prieten care statea in Timisoara si, in timpul unui antrenament la sala de forta, a fost intrebat de un fotbalist de la ACS Ghiroda, daca vrea sa joace la echipa lor. A acceptat si a devenit golgheterul echipei in Liga a 4-a Timis, inscriind 28 de goluri in acel sezon.

Dupa ce Ghiroda a pierdut promovarea la lovituri de departajare in fata celor de la Industria Galda de Jos, Mediop s-a transferat la Ripensia Timisoara, club care se reafiliase si reusise doua promovari succesive, atat din Liga a VI-a, cat si din Liga V-a. In tricoul "ros-galbenilor", Mediop a jucat doua sezoane in Liga a 4-a, fiind golgheterul echipei in ambele, cu 32 de goluri, respectiv 55 de goluri. Senegalezul a continuat evolutiile bune si a fost cel mai bun marcator al Ripensiei si in Liga a 3-a, cu 21 de goluri, si a fost unul dintre oamenii de baza in anul unei noi promovari in Liga a 2-a. In acest sezon al esalonului secund, Ripensia nu are emotii in privinta retrogradarii, iar Mediop are 18 goluri inscrise in 29 de partide jucate, inaintea sa gasindu-se doar Valentin Alexandru (22 goluri / Dunarea Calarasi) si Vlad Rusu (19 goluri / Luceafarul Oradea). Asa ca evolutiile bune ale seneglezului au atras deja atentia unor cluburi din Liga 1.

"Pe 23 mai fac 5 ani de cand sunt in Romania. Crescand de la ligile inferioare, pot sa zic ca in Liga 2 e mai greu de jucat, trebuie sa fii mai bine pregatit fizic. Noi am jucat cu aceeasi echipa cu care am promovat si a trebuit sa ne adaptam din mers la ritmul de joc si la adversari.

Eu cred ca pot sa fac pasul la Liga 1, ma simt pregatit sa joc acolo. In pauza de iarna au fost contacte cu Viitorul si ACS Poli, dar nu stiu de ce nu s-a facut transferul. Mie imi placea la FCSB sau la alte echipe care se bat pentru play-off, dar e greu sa ajungi direct acolo, mai intai trebuie sa demonstrezi ca ai valoare in Liga 1. Dar, daca muncesti mult, totul e posibil.





Eu sunt deja de 5 ani in Romania, ma gandesc sa depun actele pentru obtinerea cetateniei romane. E fain in Romania, chiar imi place, m-am obisnuit cu viata de aici. La inceput mi s-a parut ciudata limba, mi se parea ca e prea grea. Pe urma m-am prins eu ca e apropiata de franceza, sunt si cuvinte comune. Am invatat limba romana singur, coechipierii si antrenorii mi-au fost profesori. Am si o iubita romanca, eu zic ca sunt deja pe jumatate roman.

De 1 Mai am avut antrenament si pe urma am ramas acolo cu echipa si am facut un gratar. M-au invatat colegii cat trebuie sa stea micul pe gratar, cand trebuie sa il intorci… Au glumit colegii si mi-au zis ca nu pot sa fiu roman adevarat fara sa stiu sa fac un gratar ca la carte.





Eu vreau sa castig titlul de golgheter in Liga 2, dar sa vedem daca pot, pentru ca avem meciuri grele, cu Calarasi, UTA, ASU Poli… In Liga a 4-a, as fi putut sa le zic baietilor ca le dau o naveta de bere pentru o pasa de gol, dar acum nu le zic asa, pentru ca suntem profesionsiti, conteaza rezultatul echipei si pe urma obiectivele personale. Cum m-as caracteriza? Sunt serios si ma antrenez bine. Sunt un luptator. Ma lupt pentru fiecare minge si imi place sa castig. Ce urasc cel mai mult e sa pierd si fac tot ce tine de mine ca echipa mea sa castige", ne-a declarat Mediop.