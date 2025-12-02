Atacantul croat a plecat de la FC Seoul, locul șase din Coreea de Sud, acolo unde era coleg cu Jesse Lingard, fostul star al lui Manchester United.



În 2023, Dugandzic a plecat din România. Rapid l-a vândut în Arabia Saudită, la Al-Tai, pentru două milioane de euro.



Marko Dugandzic a rămas liber de contract



Sezonul 2022-2023 a fost cel mai bun din cariera lui Dugandzic. A marcat de 22 de ori, cifră la care se adaugă și două assist-uri, în campionat și Cupa României.



„Experiența mea la FC Seoul a ajuns la final, dar recunoștința rămâne. Sunt mândru de fiecare moment petrecut purtând acest tricou și sunt recunoscător pentru prieteniile, lecțiile și amintirile pe care le-am câștigat.



Fanilor care m-au susținut, oamenilor alături de care am lucrat și colegilor care au devenit ca o familie, VĂ MULȚUMESC. Seoul va avea mereu un loc în inima mea”, a transmis Dugandzic, pe rețelele de socializare.



În vară, Valeriu Iftime se gândea să-l aducă înapoi pe Dugandzic



În august, patronul lui FC Botoșani a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro și s-a declarat nemulțumit de jocul făcut de echipa sa cu CFR Cluj.



Întrebat dacă moldovenii vor mai face transferuri în următoarea perioadă, Valeriu Iftime a oferit un răspuns categoric, dar a dezvăluit că nu l-ar refuza pe Marko Dugandzic dacă ar putea să îl aducă.



„(n.r. - Va mai face FC Botoșani transferuri în următoarea perioadă?) Nu, în momentul ăsta nu. Nu ne plângem, nu căutăm pe un anumit post. În momentul ăsta suntem mulțumiți de lot, dar poate să mai apară un Ongenda doi și atunci aș lua. Dacă vine Dugandzic atunci îl iau, sau Cabrera (n.r. - Gonzalo Cabrera)”, declara Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru Sport.ro și PRO TV.

