Fără activitate de antrenor în circuitul WTA, din iulie 2025, când s-a despărțit de japoneza Naomi Osaka, antrenorul francez cu origini grecești, Patrick Mouratoglou (55 de ani), a luat o decizie controversată în viața personală.

Mouratoglou, cinci copii cu trei partenere diferite

A rupt relația cu Ada Obilu, fosta soție alături de care are două fete, de 5, respectiv 8 ani, și a oficializat relația cu Linda-Caroline Nobat (31 de ani), o femeie mai tânără cu 24 de ani, conform Digisport.

Mouratoglou și Nobat ar fi fost împreună încă din toamna anului 2024, dar au ieșit public abia acum. Linda Nobat activează ca fotomodel și prezentatoare TV, în Germania.

Linda-Caroline Nobat, fostă concurentă la Miss Germania

Istoricul personal al lui Mouratoglou include încă o căsătorie, cu Clarice, care i-a dăruit alte două fete, Charlotte și Juliette, adulte, în vârstă de 24, respectiv 22 de ani.

Mouratoglou are și un fiu, Rafael, în vârstă de 30 de ani, dintr-o relație mai veche.

În noua relație a lui Mouratoglou plutește tensiunea. Mai mulți internauți s-au legat de faptul că Linda Nobat are, aproximativ, vârsta întâiului fiu al lui Patrick, Rafael, iar comentariile au primit replică din partea Lindei Nobat, aflată într-o stare defensivă.

„Oamenii se mai și despart în zilele noastre. Ce surpriză!”, a fost replica fostei concurente la Miss Germania, Linda Nobat, pentru un utilizator al platformei Instagram.