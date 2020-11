Doar 3 jucatori de la Astra sunt infectati cu Covid-19! Anuntul de ultima ora al lui Bogdan Mara: Edi Iordanescu este asteptat la echipa

Lucrurile s-au calmat la Giurgiu, dupa ce in urma cu cateva zile situatia explodase din cauza unui posibil focar de Covid-19.

Partida dintre Astra si Dinamo a fost amanata din cauza noului coronavirus, dupa ce 14 jucatori de la prima echipa a giurgiuvenilor au fost depistati pozitiv.

De asemenea, alti 12 jucatori de la echipa secunda au fost depistati pozitiv si giurgiuvenii nu au putut sa indeplineasca masurile prevazute in protocol: sa aiba cel putin 13 jucatori apti, dintre care un portar.

Bogdan Mara: "Doar 3 jucatori de la echipa mare sunt pozitivi!"

Dupa ce fotbalistii Astrei au refacut testele la o clinica din Ploiesti, rezultatele mai multor jucatori s-au negativizat:

"Am patit acelasi lucru si cu CFR, aceeasi situatie am avut-o si din pacate s-a nimerit la fel, sa fie 15 pozitivi dintr-o data. Mi se pare extrem de mult. Mai ales ca multi dintre ei deja au avut si au aratat ca au anticorpi, deci era imposibil.

De la echipa mare sunt trei jucatori infectati: David Bruno, dar ceilalti doi nu stiu exact cine sunt. Budescu nu e infectat.

Nu vreau sa comentez! Nu pot sa vorbesc despre clinica la care au fost facute, nu are rost sa vorbesc. Am facut la Ploiesti si uite ca am avut dreptate. Ne-am retestat si tot acolo o sa faca si echipa a doua maine dimineata o retestare. Urmeaza saptamana asta sa mai facem cu totii un test, dar asteptam sa mai treaca doua-trei zile", a spus Bogdan Mara, pentru Fanatik.

Bogdan Mara: "Ne punem sperantele 100% in Edi Iordanescu"

Directorul sportiv de la Astra a confirmat faptul ca Edi Iordanescu va fi noul antrenor al echipei, iar acesta va veni foarte curand alaturi de echipa:

"Asteptam acuma sa vina si Edi Iordanescu, sa intre efectiv alaturi de baieti pe teren si atunci sigur lucrurile vor arata mult mai bine! O sa se rezolve si situatia lui, curand si o sa vina la antrenamente! Si atunci intradevar echipa va arata altfel! Tinem mereu legatura, discutam mereu, e normal.

A incercat sa isi protejeze familia, sa isi rezolve anumite probleme personale si foarte curand va veni si va fi alaturi de echipa efectiv. Ne punem sperantele 100% in Edi Iordanescu", a mai spus Bogdan Mara.