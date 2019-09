FCSB - CFR CLUJ | DEBUT LA FCSB! Vintila vrea sa-l surprinda pe Petrescu cu un fost jucator al CFR-ului! Ce modificare pune la cale in primul 11

Din articol Vintila pregateste debutul lui Cristi Manea la FCSB

FCSB - CFR Cluj, derby-ul etapei a zecea a Ligii 1, se joaca duminica seara, pe National Arena. Meciul este programat de la ora 20:30.

FCSB si CFR Cluj se intalnesc pe National Arena in derby-ul etapei a 10-a a Ligii 1. Pe 11 inaintea partidei, cu doar 10 puncte dupa 9 etape, FCSB da peste liderul la zi al campionatului. CFR-ul lui Petrescu, campioana ultimelor doua sezoane, are 20 de puncte obtinute din 6 victorii, 2 egaluri si 1 infrangere.

Vintila pregateste debutul lui Cristi Manea la FCSB

La FCSB ar putea aparea un nou jucator in echipa. Cristi Manea, campion al Romaniei cu CFR in ultimele doua sezoane, are sanse mari sa joace. Manea a semnat in urma cu doua saptamani cu FCSB si ar putea debuta maine seara.

Cristi Manea a fost retinut in lot de Bogdan Arges Vintila, iar surse din anturajul echipei noteaza ca acesta ar putea evolua in locul lui Valentin Cretu in flancul drept al apararii.

Manea este unul dintre cei mai bine platiti jucatori de la FCSB.