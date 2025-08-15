Oltenii au învins-o pe Spartak Trnava în Bănie, pe ”Ion Oblemenco”, cu 3-0. La returul disputat pe ”City Arena” din Trnava, slovacii au condus cu 4-1, iar meciul a mers până în prelungiri.



Echipa pregătită de Mirel Rădoi s-a scos însă în timpul suplimentar. Tudor Băluță (minutul 101) și Steven Nsimba (minutul 117) au calificat-o pe Universitatea Craiova în play-off-ul Europa League, unde va da peste Istanbul Bașakșehir.



Fanii Universității Craiova fierb de furie după returul cu Trnava: ”Trebuie reclamat la UEFA! Nici la nivel județean nu vezi așa ceva”



Suporterii Universității Craiova au fost extrem de tăioși la adresa arbitrajului de la Trnava. Fanii îl condamnă pe Stuart Attwell, celebrul arbitru englez din Premier League, despre care consideră că a avut câteva erori incalificabile pentru nivelul lui.



”În primul rând trebuie să felicităm băieții pentru această calificare. O calificare rămâne o calificare, indiferent cum este obținută. Totuși, nu este posibil să ai 4-0 la general și să ajungi să ai asemenea emoții, să fii împins în prelungiri.



Nu înțelegem aceste căderi inexplicabile și, mai ales, ce se întâmplă cu fazele fixe? Fiecare fază fixă a adversarilor devine un pericol pentru noi, indiferent de numele lor.



Pe lângă jocul slab prestat, nu putem trece peste prestația arbitrului englez. Horror! Ceva greu de descris… nici la nivel județean nu vezi așa ceva. Acest arbitru trebuie reclamat la UEFA. Aici nu mai vorbim doar de greșeli, ci de un arbitraj dezastruos, care a fluierat aproape tot împotriva noastră.



Spun 'aproape tot' pentru că l-a iertat pe Telles de al doilea galben, primul fiind oricum acordat foarte ușor.



Lovituri libere acordate la cel mai mic contact (din care au venit și două goluri), iar două faze sunt de neiertat:



Nsimba este călcat și descălțat chiar sub ochii arbitrului și ai asistentului, dar nu se fluieră nimic. A continuat să alerge cu o singură gheată, apoi a blocat jocul ținând gheata în mână.



În ultimele minute ale prelungirilor, un aut clar al nostru este acordat adversarilor. Jucătorii lor repun rapid, ai noștri se opresc convinși că faza se va întoarce. Dar nu… arbitrul lasă jocul să continue. Incredibil!”, a scris ”Uniți pentru Știința” pe Facebook.



Spartak Trnava - Universitatea Craiova 4-3 (4-6 la general)



Universitatea Craiova a început cum nu se putea mai bine. Ștefan Baiaram a deschis scorul în minutul 32, iar oltenii aveau 4-0 la general. Doar că Spartak Trnava a început asediul la poarta lui Isenko imediat după reușita Craiovei.



Milos Kratocvhil a restabilit egalitatea (minutul 36), iar în actul secund, slovacii au înscris pe bandă rulantă. Patrick Nwadike a dus scorul la 2-1 (minutul 63), Phlip Azango a majorat diferența (minutul 68), iar Timotej Kudlicka (minutul 80) a dus meciul în prelungiri.



În minutul 101, Tudor Băluță a înscris pentru 4-2, Nsimba a marcat pentru 4-3 (minutul 117) iar Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul Europa League după ce tabela de marcaj a rămas nemodificată până la fluierul de final al celor 120 de minute al englezului Stuart Attwell.

