"Vai de capul lor! Un jucator profesionist nu merge la terase!" Givanni Becali ATACA fotbalistii din Liga 1! Reactia impresarului dupa explozia cazurilor de Covid-19

Impresarul Giovanni Becali considera ca este numai vina fotbalistilor pentru situatia care s-a creat in Liga 1.

Giovanni Becali spune ca iresponsabilitatea de care au dat dovada jucatorii, iesind la terase, a dus la pornirea focarului de coronavirus din Liga 1.

Impresarul a facut o paralela cu fotbalul din vest, unde jucatorii au respectat carantina si nu s-au mai raportat noi infectari in cadrul echipelor.

"Merg pe mana lui Ronaldo, Messi, Ibrahimovic, oameni care sunt miliardari si au avioane private, ce vor ei. Se antreneaza, au stat in carantina, au stat cu familia. Au zis ca in timpul pandemiei sa termine campionatele, sa devina golgheteri. Ai nostri, vai de capul lor. In loc sa zica ca mai au o luna si sa nu ia gripa de undeva. Au sarit toti, ca de ce sa stea in cantonament. Eu daca eram patron, le ziceam alora care nu voiau sa stea, la revedere. Unul a venit si i-a infectat pe ceilalti.

Daca n-am avut viata asta sportiva a miliardarilor… ai nostri cu cateva zeci de mii n-au inteles… n-am ce sa le fac. Dan Petrescu a mers pe incredere. Unul din echipa a mers la terasa. Un jucator profesionist nu merge la terase. Poftim! I-ati vazut pe Ronaldo si pe Messi undeva? Ce, ai nostri, nu puteau sa inchirieze o vila cu 1000 de euro si sa stea cu copiii la munte? Din pacate, asta e mentalitatea, de asta suntem unde suntem", a spus Giovanni Becali pentru Pro Sport.