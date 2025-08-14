Miculescu a înscris cu sânge rece din interiorul careului, după o acțiune construită perfect de Daniel Bîrligea (25 de ani). Acesta a recuperat balonul în jumătatea adversă, a scăpat spre poarta gazdelor, dar a fost altruist și i-a pasat lui Miculescu. David și-a făcut pașii excelent și l-a executat pe portarul lui Drita cu un șut la colțul scurt.

Juri Cisotti (32 de ani) a deschis scorul în primul minut al returului cu Drita, iar David Miculescu a majorat scorul în minutul 18.

Costel Pantilimon: ”De ce nu este susținut Tavi Popescu?”



Octavian Popescu (22 de ani) nu a mai avut evoluții pe măsura așteptărilor, astfel că, treptat, a ieșit din primul ”11” al campioanei României. Fostul internațional U21 a fost lăsat pe banca de la Priștina, pentru returul cu Drita.



Costel Pantilimon (38 de ani), fostul portar al lui Manchester City, îl apără pe Octavian Popescu și consideră că acesta ar trebui să primească mai multe șanse:



"Se spune de Tavi Popescu că nu stă bine fizic, că nu are masă musculară. Muller avea? Avea capacitate de efort și era foarte bine integrat în proiectul Bayern München, și tot așa.



Mi-aș fi dorit să fie mai mult susținut; e un jucător talentat, cu potențial, care poate face diferența în multe momente. De ce nu este susținut? Nu în astfel de momente ar trebui să încerci să-l aduci în poziția în care să capete încredere?", a spus Pantilimon, la ”Studio Sport” de pe VOYO.

