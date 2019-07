Asistenta dezastruoasa in primele doua etape! Ce medie de spectatori au avut meciurile din Liga I

Un nou sezon, nicio schimbare. Cu cateva exceptii, meciurile din Liga I se joaca cu o tribunele mai mult goale.

In prima etapa, au urmarit direct meciurile echipelor din Liga 1 doar 26.124 spectatori, in timp ce in a doua etapa au venit pe stadioane doar 21.743 spectatori. In medie, la cele 7 partide din prima etapa a sezonului s-au inregistrat 3.732 spectatori, in timp ce media celei de-a doua este de 3.106 spectatori.

Cele mai mari prezente au fost inregistrate la partidele CSU Craiova - Academica Clinceni (11.000 / 36% din capacitatea stadionului), Dinamo - CSU Craiova (7.343 / 13% din capacitatea stadionului) si Poli Iasi - Astra Giurgiu (6.000 / 53% din capacitatea stadionului). Datele sunt furnizate de lpf2.ro, site-ul de statistica sportiva detinut de Liga Profesionista de Fotbal.

Spre comparatie, statistica data publicitatii de UEFA, in ianuarie 2019, spunea ca echipele cu cea mai mare prezenta pe stadioane sunt Borussia Dortmund (medie de 79.496 spectatori per meci), Bayern Munchen (75.000), Manchester United (74.976), Tottenham Hotspur (67.953), FC Barcelona (66.603) si Real Madrid (66.161). In aceste conditii, la un singur meci al Borussiei Dortmund se inregistreaza un numar de spectatori similar cu cel raportat la 3-3,5 etape din Liga 1!

De ce nu merge lumea pe stadioane



Printre principalele motive invocate de suporterii echipelor de fotbal, atunci cand sunt intrebati de ce prefera sa vada meciurile la televizor, se numara: conditiile precare in care se gasesc majoritatea arenelor; lipsa spectacolului sportiv sau suspiciunea de trucare a duelurilor; violenta pe stadioane si interventia disproportionata a fortelor de ordine; limbajul obscen care impiedica venirea cu familia; o lipsa evidenta de respect pentru spectatori; fluctuatia preturilor biletelor in functie de adversar; esecul cluburilor si al LPF de a stimula interesul pentru competitie; orele tarzii de disputare a partidelor sau zilele nepotrivite din timpul saptamanii; preturile exagerat de mari ale bauturilor si gustarilor practicate in apropierea locatiilor; interzicerea consumului de bauturi alcoolice pe durata intalnirilor; posibilitatea de a urmari gratis meciurile la televizor, din confortul propriei case.