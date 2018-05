BOMBA de ultima ora! Se anunta din nou RAZBOI in Liga 1. Becali a facut oferta pentru un jucator dat ca sigur la o rivala

Becali a anuntat ieri care e primul jucator din Liga 1 pe care si-l doreste!

Albanezul Qaka de la Iasi e fotbalistul pe care Becali spera sa-l ia in vara. In cazul in care va face o mutare concreta, Becali va adanci conflictul cu CSU Craiova. Conform surselor www.sport.ro, Qaka si reprezentantii sai erau deja intelesi cu oltenii pentru un transfer la finalul campionatului. Si Iasiul isi daduse acordul sa-l vanda pe 350 000 de euro!

"Sa vedem pe cine va alege dintre noi si Craiova", a fost ieri enigmatic Becali, care incearca sa profite de faptul ca mijlocasul inca n-a semant niciun act de transfer si sa-l indrepte spre Steaua.

Kamer Qaka, 23 de ani, a ajuns la Iasi vara trecuta, liber de contract dupa despartirea de Kristiansund. Crescut in Norvegia, Qaka a ales sa joace pentru nationala Albaniei, unde a prins pana acum doua selectii.