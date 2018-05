Tocmai a anuntat Becali ce antrenor vrea din vara?! "Imi era antipatic, acum imi place tare mult de el!"

Becali se declara fan al unei rivale din play-off!

Becali il place mult pe italianul Mangia, insa refuza sa spuna daca-l vrea sau nu din vara. Patronul Stelei crede ca Mangia nu va permite ca oltenii sa nu dea totul pe teren contra CFR-ului. El e garantia lui Becali.

"Craiova o sa joace pe bune cu CFR! Ei pot sa piarda Europa daca nu dau totul in campionat. Mangia imi e atat de simpatic... Cu drag ascult declaratiile lui, e un om de mare calitate si de valoare. Imi era antipatic, dar acum imi e atat de simpatic! E om de onoare, are mentalitate de om cu caracter. Nu-l agream, dar acum mi-am schimbat total parerea cu el! Cu Dica nu mai vorbesc pentru ca nu mai dau eu comanda la echipa. Sunt in familie, tin la echipa asta, dar nu ma mai bag. Nu vreau sa spun nimic de Mangia, stiam ca o sa ma intrebati daca-l vreau, dar nu spun nimic", a comentat Becali la PRO X.