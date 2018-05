"Suntem cei mai PROSTI!" Becali si un nou scandal MONSTRU: a facut plangere la DNA! BREAKING NEWS

Becali e convins ca va castiga numele Steaua in instanta in urma deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Becali e suparat pe toata lumea. Crede ca FCSB nu are cum sa piarda puncte la Comisii. A facut plangere la DNA!

"Este o zi importanta... la cum am facut apararea, daca nu castigam nu mai inteleg ce inseamna dreptul, ce inseamna legile. Avem probleme cu justitia, dar la Inalta Curte sunt judecatori care au experienta. Majoritatea judeca drept, mai ales ca nu mai e campul ala tactic, nu mai e Dumbrava de la SRI. Nu cred ca mai are cineva curaj sa faca ceva.

Cred ca azi vom avae numele Steaua Bucuresti din nou. Incepe numaratoarea inversa cu ceilalti. Prea tare m-am saturat de defaimare. Ajunge! Azi sper sa castigam, sa luam numele de Steaua. Nu vreau sa fiu judecat de oameni care nu ma pot judeca pe mine, nu pot, nu vreau sa raman la echipa asta. Speta asta cu Steaua e foarte usoara. Daca vede un judecator ca am facut investitii de milioane de euro, ca am protocoale de colaborare... Am platit impozite pe cladirile lor 3 milioane de euro, le-am dat datoriile, ei joaca pe gazoanele facute de mine.

Steaua asta e succesoare a asociatiei aleia. Noi am preluat de la Asociatie. Nu trebuie sa fii prea mare judecator ca sa intelegi toate astea. Daca vin Oprea, Coldea si Dumbrava si spun ceva... dar nu mai au curaj. De aia am incredere. Daca dai impotriva, te descalifici ca judecator. Cele care au dat impotriva... ce sa mai zic? S-au descalificat. Noi am facut fotbal profesionist, CSA nu avea voie sa faca fotbal profesionist. Oprea crede ca e patriot, dar nu este. A facut un titlu din asta, interesul national. Interesul lor, invidia lor, lacomia lor. E prea multa prostie in Romania!

Uite ce s-a intamplat la Comisie... Se scrie in regulament ca nu mai exista depunctare daca cineva se retrage si ca maximul e amenda. Suntem prea prosti, prea servitori, sa ma ierte toti ca spun asa ceva. La noi sunt comisii fara arbitri, totul e zero! Eu vreau sa iau un milion de euro de la o societate de pariuri si nu pot sa-i iau. Au dat ei la Federatie ca nu poate un sponsor sa aiba doua cluburi. Nu vezi la cate ne duce mingea? I-am zis lui Vali sa semneze, ce conteaza ce zice Federatia? Ce, imi face mie Federatia planul economic?! Ei nu stiu ca in legatura cu Comisiile astea sunt niste plangeri pe la DNA! Numai ei sunt apararea, ce sa fac?!", a spus Gigi Becali la PRO X.