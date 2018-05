Sa vina BANII in lupta pentru titlu! Becali anunta LIBER la valize in ultimele 3 etape

Becali nu vrea sa mai riste o sanctiune si nu le va motiva pe adversarele CFR-ului.

Nu crede insa ca toata lumea procedeaza la fel. N-are nimic impotriva ca rivalele din play-off sa primeasca bani de la CFR.

"Premiere cred ca va mai fi toata viata! Asa e corect si adevarat. Nu este ilegal. Ilegal e in Romania ca spune Livia Stanciu, care e tralalache. In Portugalia daca premiezi, iei 10 000 de euro amenda. Astea se vor mai intampla, dar coruptie nu veti mai vedea in fotbal. Nu se mai umbla nici la arbitri, nici la nimic! Eu nu mai fac premiere, nu mai fac nimic. Am patit-o si nu mai fac puscarie, nu sunt nebun.

Craiova o sa joace pe bune cu CFR! Ei pot sa piarda Europa daca nu dau totul in campionat. Mangia imi e atat de simpatic... Cu drag ascult declaratiile lui, e un om de mare calitate si de valoare. Imi era antipatic, dar acum imi e atat de simpatic! E om de onoare, are mentalitate de om cu caracter. Nu-l agream, dar acum mi-am schimbat total parerea cu el! Cu Dica nu mai vorbesc pentru ca nu mai dau eu comanda la echipa. Sunt in familie, tin la echipa asta, dar nu ma mai bag. Cum sa mai fiu implicat cand e vorba sa fiu la mana comisiilor? Stau eu la mana lor? Ce fac ei? Ne fac ei noua reguli?", a spus Beclai la PRO X.