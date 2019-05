"Am vorbit cu Niculae!" Declaratia de ultima ora a lui Marius Sumudica despre revenirea la Astra

Sumudica nu exclude revenirea in Liga 1!

Antrenorul care a adus titlul la Giurgiu acum 3 ani recunoaste discutiile cu Astra. A fost in contact permanent cu patronul Niculae si cu presedintele Dani Coman. Spune insa ca-i va fi greu sa accepte, in conditiile in care are propuneri superioare din Turcia.

"Nu m-am intalnit cu domnul Niculae, am purtat o discutie inainte de finala Cupei. Apoi, m-au sunat si el si Dani Coman pentru o eventuala colaborare. M-as intoarce in Liga 1, mi-a dat tot. Cu rezultatele din Romania am ajuns sa antrenez in Turcia. Si acum am doua oferte de acolo, e o liga puternica, probabil a 6-a sau a 7-a de acolo. Cu Astra am vorbit, am avut discutii cu domnul Niculae. Urma sa aiba loc o intalnire, dar sansele sunt minime in momentul de fata", a spus Sumudica la PRO X.