BREAKING NEWS: Chemati salvarea, a LESINAT Dinamo! DEZASTRU, DEZASTRU, DEZASTRU! Dinamo e aproape sa NU IA LICENTA pentru Liga 1 si poate fi retrogradata! Asa arata APOCALIPSA dupa Negoita

Dan Nistor e doar prima lovitura in vestiar. Lider si cel mai important jucator al momentului in Stefan cel Mare, Nistor e ca si plecat la Craiova! Dinamo n-are bani de plata salariilor, iar viitorul e in ceata! Negoita n-a gasit cumparator pentru club, asa ca e dispus sa vanda toti jucatorii pentru care exista interes. Toti jucatorii sunt disponibili pentru transferuri in acest moment. Fotbalistii cu salarii mari au deja 3 luni intarziere la plata banilor si cer sa li se lamureasca situatia. Discutiile finale cu fiecare dintre ei vor fi purtate dupa reunirea echipei, programata pe 6 ianuarie.

Sefii clubului n-au emotii doar in privinta lotului. Nu exista bani nici pentru cantonamentul din Spania, care urmeaza sa fie platit doar dupa ce LPF va vira o noua transa din drepturile TV. Marea grija e obtinerea licentei pentru Liga 1! Dinamo are multe datorii neachitate, iar clubul trebuie sa faca dovada ca a platit tot pana la 31 decembrie 2019! Altfel, in februarie, TREMURA pentru documentul care-i permite sa continue in Liga 1! Scenariul NEGRU nu e exclus in birourile de la Saftica, unde panica in fata dezastrului se simte tot mai puternic.



Dinamo are sanse minime la play-off. Cu 4 etape inaintea finalului din sezonul regulat, 'cainii' sunt la 7 puncte in spatele Viitorului, aflata pe 6.