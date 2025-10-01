Lituanianul l-a luat la țintă direct pe președintele Cristi Balaj, pe care l-a poreclit ironic "optimizare", și acuză managementul defectuos pentru situația în care a ajuns echipa, aflată pe un rușinos loc 13 în campionat.



Arlauskis a vorbit fără rețineri despre politica de transferuri a clubului, sugerând că, în ciuda discursului oficial despre reducerea costurilor, se cheltuie în continuare haotic.



"Jucătorul nu ia banii la semnătură, dar impresarul tot ciugulește, 5.000, 10.000. Dau acolo bani și au optimizat până au ajuns pe locul 13", a tunat fostul goalkeeper, potrivit Digisport.



"Banii înseamnă performanță"



Arlauskis a făcut o paralelă între perioada sa, una plină de trofee, și prezentul cenușiu al echipei, subliniind că performanța cere investiții serioase și aducerea unor jucători de valoare, nu un rulaj constant de fotbaliști.



"Aflați salariul și pe ce sume a venit Zouma, apoi putem vorbi despre cât cheltuie. Zouma nu cred că a venit că îi place Clujul și că îl cunoaște pe Balaj. Banii înseamnă performanță, iar în perioada mea s-au făcut", a punctat lituanianul.



În final, acesta a transmis un avertisment sumbru legat de viitorul financiar al clubului, considerând că strategia actuală nu face decât să adâncească problemele. "De când a venit «optimizare» și au redus din datorii și nu știu ce, mi se pare că așa cum schimbă jucători pe bandă rulantă, clubul se duce și mai mult spre datorii. Pe lângă asta, nici nu mai au performanțe sportive. Datoriile cresc în continuare", a încheiat Arlauskis.

