Rapid va porni, în play-off, la doar 2 puncte de liderul Universitatea Craiova. Așadar, totul e posibil pentru Costel Gâlcă și elevii săi, în cele zece etape din partea finală a sezonului.

Venit la interviul de după meciul Rapid – Universitatea Craiova (1-1), tehnicianul gazdelor a lăsat impresia că egalul i-a convenit. Iar când a fost întrebat despre șansele formației sale la titlu, Gâlcă a explicat în ce condiții acest obiectiv poate fi îndeplinit după play-off.

„Am făcut un meci bun, în această seară. Ne-a lipsit pe construcție să putem să-i desfacem mai mult. O să arătăm mult mai bine în play-off. Meciurile vor fi foarte echilibrate. Acolo, detaliile tactice și calitatea individuală vor face diferența. Dacă avem această atitudine și vom gestiona mai bine fazele ofensive, cu siguranță, ne putem bate la titlu“, a spus tehnicianul de 54 de ani.