Ar fi super transferul inceputului de an in Romania! Sapunaru tocmai si-a reziliat contractul in Turcia si e gata sa revina

Cristi Sapunaru nu ramane si in 2020 la Denizlispor, desi fusese numit capitan la echipa care ocupa locul 11 in Superliga din Turcia.

Fundasul si-a reziliat contractul, anunta Haber Denizli. Ar putea fi o revenire-soc in Liga 1. Sapunaru devine o solutie pentru CFR Cluj, Craiova sau Astra, dar si pentru echipa sa de suflet, Rapid.



Cristi Sapunaru (35 de ani) a trecut in cariera pe la National, Rapid, Porto, Zaragoza, Elche, Pandurii sau Astra, inainte sa mearga alaturi de Sumudica in Turcia la Kayserispor. Din vara, Sapunaru era sub contract cu Denizlispor.