"Ar fi o lovitura pentru CFR". CFR Cluj, pregatita pentru un nou transfer de marca? Pe cine vrea Sumudica alaturi de Alibec

CFR Cluj isi doreste sa continue seria de transferuri de marca.

Pentru a putea face fata in campionat, dar si in cupele europene, CFR Cluj pare sa fie pregatita pentru a investi in jucatori importanti.

Dupa anuntul transferului lui Denis Alibec, campioana Romaniei isi doreste sa dea o noua lovitura, prin aducerea lui Constantin Budescu.

Internationalul roman are contract cu FC Damac pentru inca un sezon, iar salariu acestuia ar fi unul destul de mare.

Eric de Oliveira a declarat, potrivit Looksport, ca Marius Sumudica si-ar dori sa refaca cuplul Alibec-Budescu, in timp ce Cristi Dulca este de parere ca venirea lui Budescu la CFR Cluj ar fi putin probabila, tinand cont ca ar trebui platite salarii importante pentru cei doi.

”Au jucat multi ani impreuna Budescu si Alibec, se inteleg bine. Eu am jucat cu Tucudean la Viitorul si dadeam goluri, pasam, ne intelegeam foarte bine. La fel ca ei. Sunt doi jucatori de mare calitate si nu exclud posibilitatea ca si Budescu sa vina la CFR. Sumudica il vrea, dar e greu. Toata zona araba de acolo vorbeste bine despre el, deci e greu de adus”, a declarat Eric.

”Stiu ca au salarii foarte mari cei doi, nu stiu daca pot fi platite de CFR Cluj ambele salarii. Ar fi un efort foarte mare din partea clubului si nu stiu in ce masura isi poate permite. Oricum, daca ar veni si Budescu, chiar ar fi o lovitura pentru CFR!”, a explicat Dulca.