Mihai Pintilii, ”interzis” la FCSB?! Motivul pentru care Mihai Stoica l-a amenințat cu demisia pe Gigi Becali

Aflată în cursa pentru barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League, FCSB trebuie să numească un nou antrenor principal.

Pintilii nu mai este binevenit la FCSB! Mihai Stoica a amenințat cu demisia

Vizibil deranjat de situația în care a rămas FCSB după decizia luată de Mirel Rădoi, Mihai Stoica a dezvăluit la Prima Sport că Elias Charalambous este prima variantă luată în calcul pentru ocuparea băncii tehnice.

Moderatorul Silviu Tudor Samuilă l-a întrebat pe oficialul de la FCSB dacă odată cu tehnicianul cipriot s-ar întoarce la echipă și Mihai Pintilii, moment în care Mihai Stoica a avut o reacție acidă și a transmis că are nevoie de un antrenor cu licență. Mihai Stoica nu a spus direct că nu îl mai vrea pe Mihai Pintilii la echipă, însă pare că lucrurile nu mai sunt deloc bine între cei doi.

De altfel, Mihai Stoica a transmis că, în cazul în care Gigi Becali va decide să numească pe banca tehnică un antrenor român disponibil în acest moment, atunci o va părăsi și el pe FCSB.

”L-am sunat astăzi pe Elias, pentru că a fost prima idee care mi-a venit și Gigi a acceptat. Elias are programul lui, a fost o săptămână la Lecce. Acum era la Bournemouth. Nu a refuzat, nu putea să îmi dea răspunsul pe loc. I-am zis că îl rog foarte mult ca în momentul în care ia o decizie să îmi spună.

(n.r. Ai vorbit și cu Pintilii?) Nu, am vorbit cu Elias Charalambous. Mie îmi trebuie licență și îmi trebuie un antrenor care să știu că știe ce să facă. Cunoaște echipa, e cea mai bună variantă. (n.r. Mă gândeam și la Pintilii că s-ar reface practic formula de dinainte). Te gândeai, te gândeai tu, da. (n.r. Deci Pintilii este exclus?) Dar nu discut chestia asta din moment ce eu nu știu ce face Elias, pe mine mă interesează Elias, după aia vedem ce condiții pune Elias dacă se întoarce să ne dea o mână de ajutor măcar până în vară.

Ce este exclus e ce se scrie, ba că e Reghecampf, ba că e Șumudică, ba că e Toni Petrea, ba că e Dică. Nu, exclus, toate variantele sunt excluse. Eu vreau să lucrez cu un antrenor străin, ne-a mers bine cu un antrenor străin, și cu Zenga, și cu Protasov, și cu Elias. Astea sunt ideile mele, mai departe Gigi va lua decizii, nu hotărăsc eu, dar așa văd eu că stau lucrurile. (n.r. Dacă Gigi Becali decide să aducă pe unul dintre oamenii ăștia?) Atunci va trebui să aducă pe cineva sau să aleagă din club pe cineva în locul meu. (n.r. Deci ori un antrenor străin ori pleci tu...) Nu există un antrenor român în care să am încredere la momentul ăsta”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

