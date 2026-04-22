Mihai Pintilii, "interzis" la FCSB?! Motivul pentru care Mihai Stoica l-a amenințat cu demisia pe Gigi Becali

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Deși a promis că va rămâne la FCSB până la finalul acestui sezon, Mirel Rădoi a plecat mai devreme de la echipa patronată de Gigi Becali pentru a semna cu Gaziantep și i-a lăsat pe roș-albaștri într-o situație delicată.

TAGS:
FCSBMihai Stoicamihai pintiliiElias CharalambousGigi BecalidemisieMirel Radoi
Din articol

Aflată în cursa pentru barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League, FCSB trebuie să numească un nou antrenor principal.

Vizibil deranjat de situația în care a rămas FCSB după decizia luată de Mirel Rădoi, Mihai Stoica a dezvăluit la Prima Sport că Elias Charalambous este prima variantă luată în calcul pentru ocuparea băncii tehnice. 

Moderatorul Silviu Tudor Samuilă l-a întrebat pe oficialul de la FCSB dacă odată cu tehnicianul cipriot s-ar întoarce la echipă și Mihai Pintilii, moment în care Mihai Stoica a avut o reacție acidă și a transmis că are nevoie de un antrenor cu licență. Mihai Stoica nu a spus direct că nu îl mai vrea pe Mihai Pintilii la echipă, însă pare că lucrurile nu mai sunt deloc bine între cei doi. 

De altfel, Mihai Stoica a transmis că, în cazul în care Gigi Becali va decide să numească pe banca tehnică un antrenor român disponibil în acest moment, atunci o va părăsi și el pe FCSB.

L-am sunat astăzi pe Elias, pentru că a fost prima idee care mi-a venit și Gigi a acceptat. Elias are programul lui, a fost o săptămână la Lecce. Acum era la Bournemouth. Nu a refuzat, nu putea să îmi dea răspunsul pe loc. I-am zis că îl rog foarte mult ca în momentul în care ia o decizie să îmi spună. 

(n.r. Ai vorbit și cu Pintilii?) Nu, am vorbit cu Elias Charalambous. Mie îmi trebuie licență și îmi trebuie un antrenor care să știu că știe ce să facă. Cunoaște echipa, e cea mai bună variantă. (n.r. Mă gândeam și la Pintilii că s-ar reface practic formula de dinainte). Te gândeai, te gândeai tu, da. (n.r. Deci Pintilii este exclus?) Dar nu discut chestia asta din moment ce eu nu știu ce face Elias, pe mine mă interesează Elias, după aia vedem ce condiții pune Elias dacă se întoarce să ne dea o mână de ajutor măcar până în vară. 

Ce este exclus e ce se scrie, ba că e Reghecampf, ba că e Șumudică, ba că e Toni Petrea, ba că e Dică. Nu, exclus, toate variantele sunt excluse. Eu vreau să lucrez cu un antrenor străin, ne-a mers bine cu un antrenor străin, și cu Zenga, și cu Protasov, și cu Elias. Astea sunt ideile mele, mai departe Gigi va lua decizii, nu hotărăsc eu, dar așa văd eu că stau lucrurile. (n.r. Dacă Gigi Becali decide să aducă pe unul dintre oamenii ăștia?) Atunci va trebui să aducă pe cineva sau să aleagă din club pe cineva în locul meu. (n.r. Deci ori un antrenor străin ori pleci tu...) Nu există un antrenor român în care să am încredere la momentul ăsta”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

  • Radoi
×
Radoi
ÎNAPOI LA ARTICOL

Marți seară, Mirel Rădoi și colaboratorii săi au zburat către Turcia. La aeroportul din Otopeni, antrenorul a explicat cum s-a ajuns la varianta Gaziantep și de ce nu a mai rămas la FCSB măcar până la finalul acestui sezon.

"Chiar a decurs totul repede. Situația era la nivel de discuție pentru vară, dar, după aceea, antrenorul de acolo și-a dat demisia. Între timp, s-au accelerat lucrurile. 

Înțelegerea pe care o aveam pentru vară era din zona Golfului, o altă ofertă, însă oamenii au înțeles pentru că nu se semnase un precontract. Încerc să rămân măcar un sezon în Europa. Am ținut să rămân la cluburi care pot fi o rampă de lansare pentru alte campionate.

A fost greu să las FCSB, clubul, oamenii, jucătorii. Chiar dacă erau afectați din punct de vedere mental, n-am avut niciun impediment în a reuși. Singurul lucru de care îmi pare rău acum e că n-am reușit să câștigăm toate cele 15 puncte puse în joc. Dar toată lumea - de la bucătărie, teren, jucători și până la patron - chiar n-am ce să le reproșez.

Am avut discuții cu jucătorii, dar le-am spus că nu de fiecare dată nu ne ies lucrurile cum ne dorim. Lucrurile astea trebuie să ne întărească. Și eu am fost în situația lor de nenumărate ori. Până la urmă, trebuie să-ți găsești motivația să mergi mai departe", a spus Mirel Rădoi.

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!