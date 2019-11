Ar fi cerut sa fie titulari, altfel nu mai vin la nationala! REVOLUTIE inainte de plecarea lui Contra?! Dezvaluiri BOMBA

Contra a plecat, iar FRF cauta un nou selectioner.

Esecul din campania de calificare ascunde multe informatii necunoscute pana acum publicului. Fanatik scrie despre ruptura majora dintre generatia trecuta la nationala mare de la U21 si fostul selectioner. Astfel, Radu, suparat ca n-a jucat deloc la precedenta actiune a Romaniei, l-ar fi anuntat pe Contra ca ia in calcul sa renunte la nationala. Conform sursei citate, nici Razvan Marin sau Alex Cicaldau n-au fost multumiti de statutul lor. Primul a reclamat lipsa de sustinere a lui Contra in momentul dificil pe care-l traverseaza la echipa de club, in timp ce Cicaldau a pus si el problema titularizarii in discutiile cu seful staff-ului. In discutiile cu Cicaldau a intervenit si Piturca. Antrenorul Craiovei i-a transmis clar jucatorului sau sa inceteze cu lamentarile, amenintandu-l ca nu-l va mai folosi nici la echipa de club daca nu se potoleste.

Informatiile arata clar o ruptura intre noua generatie si selectionerul Contra, desi chiar el a insistat in permanenta cu promovarea tinerilor si le-a dat multora dintre ei sansa debutului.

Hagi, Puscas, Coman, Man, Baluta, Nedelcearu, Rus sau Cicaldau au debutat toti cu Contra selectioner.